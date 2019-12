Decreto Fisco arriva blindato in aula del Senato prima di passare al voto del Parlamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto fiscale arriva in Aula al Senato senza il mandato al relatore. Il testo è stato modificato alla Camera e secondo l'intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima di incassare il via libera definitivo del Parlamento. La commissione Finanze non è riuscita a terminare l'esame degli emendamenti rispettando il timing fissato e il provvedimento passa quindi all'esame dell'assemblea senza aver concluso il passaggio in commissione al Senato dove - secondo quanto si apprende - in giornata è previsto l'ok con il voto di fiducia. L'esame del dl fisco è iniziato questa mattina per poi riprendere nel primo pomeriggio. E' infatti in corso la discussione sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto fiscale. Seguiranno le dichiarazioni di voto e, intorno alla 17, la prima chiama del voto di fiducia.Il decreto, approvato in prima lettura dalla Camera a inizio del mese ed in scadenza il prossimo 25 dicembre, sarà convertito in legge dal Senato in seconda lettura senza modifiche. - (PRIMAPRESS)