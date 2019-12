Decreto Fiscale: slitta al 30 settembre la presentazione del modello 730 e si amplia la platea di chi potrà usufruirne

(PRIMAPRESS) - ROMA - La scadenza per la presentazione del 730 slitta al 30/9 ultima data utile. Il decreto fiscale approvato dalla Commissione Finanza della Camera, ha introdotto la modifica che prevede la presentazione del modello dal 23/7 al 30/9. Previsto inoltre un ampliamento della platea dei contribuenti che possono usare il 730. Ok alla moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non ha installato i seggiolini anti-abbandono in auto.Lo stanziamento previsto nel 2020 per le agevolazioni sotto forma di credito di imposta sale da 1 a 5 mln. In arrivo 180 mln per pagare gli straordinari di poliziotti e vigili del fuoco svolti prima del 2019. - (PRIMAPRESS)