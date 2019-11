Crisi Inpgi: Macelloni, un piano straordinario di risanamento. Convocazione degli Enti di categoria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Allarme Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti che decide per un piano per il risanamento dell’INPGI e per il rilancio dell’Istituto di previdenza della categoria. E’ la sintesi della sessione straordinaria del Cnog svoltasi oggi congiuntamente con la Consulta dei presidenti e vicepresidenti regionali ed alla quale è intervenuta la presidente dell’INPGI Marina Macelloni.

La presidente dell’Inpgi ha illustrato la situazione dell’Istituto ed il percorso intrapreso#x per l’allargamento della platea contributiva in tempi utili.

Il Cnog e la Consulta dei presidenti e vicepresidenti ritengono prioritario il salvataggio dell’ente e chiedono l’immediata convocazione del Coordinamento degli Enti di categoria al fine di presentare una linea comune sul tema della salvaguardia dell’istituto dei giornalisti. - (PRIMAPRESS)