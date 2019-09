Blue Panorama seleziona 50 nuovi Assistenti di volo certificati per la posizione di Hostess e Steward

(PRIMAPRESS) - MILANO – Blue Panorama Airlines ha annunciato l’apertura delle candidature per nuovi 50 posti di Assistenti di Volo Certificati da inserire nel proprio organico di hostess e steward. Si tratta della terza tornata di recruiting day per ampliare il proprio personale in Italia e all’estero. Le nuove selezioni fanno seguito a quelle già tenute a febbraio e a maggio dalla Compagnia aerea interamente italiana aperte, rispettivamente, a 80 e 50 Assistenti di Volo Certificati. Anche stavolta requisiti indispensabili dei candidati sono la certificazione di cabin crew, almeno un anno di esperienza e l’ottima conoscenza della lingua inglese, oltre a spiccate doti nelle relazioni con il pubblico. Blue Panorama nel 2019 ha incrementato il proprio personale arrivando a impiegare circa 630 persone. La selezione avverrà a Milano il 24 settembre prossimo. - (PRIMAPRESS)