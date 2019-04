ANICA, si presenta il primo rapporto sul comparto del cinema e dell’audiovisivo in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà presentato alla stampa giovedì 11 aprile prossimo il Primo Rapporto su "Cinema e Audiovisivo: l'impatto per l'occupazione e la crescita in Italia" redatto dall’Associazione Nazionale industrie audiovisive e cinematografiche (ANICA). Dopo l’apertura dei lavori del presidente dell’associazione,Francesco Rutelli e i saluti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ci saranno gli interventi Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali; Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio; Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luca Bergamo, Vicesindaco e Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale; Fabrizio Salini, Amministratore Delegato RAI; Fedele Confalonieri, Presidente Mediaset S.p.A. e Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia. - (PRIMAPRESS)