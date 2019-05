Voto Europeo in Italia: la Lega primo partito mentre crolla il M5S e cresce Fratelli d'Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che il voto europeo per il rinnovo del parlamento di Strasburgo avrebbe cambiato gli assetti politici, era in parte prevedibile. In Italia queste elezioni sono servite a conferire alla lega lo scettro di primo partito nazionale mentre ha visto la caduta del M5S. C’è da segnalare un dato su cui riflettere: il peggiore risultato è arrivato dalla Capitale.

La Lega, dunque, è primo partito con il 34,33%, davanti al Pd con il 22,69% che ha sorpassato il M5S, crollato al 17.07%. Flessione di Forza Italia con l’8,79% mentre guadagna Fratelli d'Italia con il 6,47%. Gli altri sono fuori dello sbarramento del 4% che era necessario per entrare in Europa.

Che cosa è accaduto rispetto alle elezioni dello scorso anno? Il M5S era il primo partito con il 32,68%, il Pd aveva il 18,76%, la Lega il 17,35%, FI il 14%, Fdi 4,35%, Leu 3,39% e +Europa 2,56%. Dunque si è ridisegnato notevolmente il quadro politico.

Secondo i dati finora utilizzabili c’è una proiezione dei seggi che vede la Lega con 28-29 eurodeputati, Pd 18-19, M5s 15-16, Forza Italia 7-8, FdI 5-6, Svp 0-1. Ma i numeri potrebbero ancora oscillare.

L’affluenza del 56,10% alle urne in Italia è stata buona anche se ha risentito dell’”indolenza” di tre regioni: Sardegna, Sicilia ed Abruzzo. - (PRIMAPRESS)