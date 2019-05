Venezuela, ancora un deputato chiede protezione nell'Ambasciata italiana contro il governo Maduro

(PRIMAPRESS) - CARACAS (VENEZUELA) - Dopo Mariela Maggallanes, sposata con un italiano, è un altro deputato dell'opposizione venezuelana, Américo De Grazia, a chiedere l’ospitalità all'ambasciata d'Italia a Caracas. Si tratta del secondo membro dell'Assemblea nazionale che si è rivolto alle autorità italiane chiedendo protezione dal governo Maduro.

De Grazia ha motivato la richiesta sostenendo che "non darò la soddisfazione alla narco-dittatura di esibirmi come trofeo e utilizzarmi come ostaggio, facendomi rinunciare a condannare i suoi crimini di lesa umanità, violazione dei diritti umani, corruzione, narcotraffico e terrorismo". Il parlamentare vicino a Juan Guaidó ha assicurato che continuerà la lotta anche se con la limitazioni di chi dovrà vivere all’interno di una ambasciata. - (PRIMAPRESS)