USA: Democratici al quinto dibattito per Casa Bianca. L’impeachment di Trump sullo sfondo

ATLANTA (USA) - Quinto dibattito ad Atlanta,in Georgia, tra i candidati democratici per la corsa alla Casa Bianca. L'incontro si è aperto con una domanda sull'impeachment, nel giorno della testimonianza di Gordon Sondland, l'ambasciatore Usa in Ue che ha confermato le pressioni di Trump su Kiev affinché venisse aperta una indagine su Biden. I dem sono apparsi uniti sull'impeachment ma divisi sui nodi tasse e copertura sanitaria universale. "Trump non vuole che sia io il nominato", ha detto l'ex numero due di Obama, Biden.