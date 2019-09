Una Porsche fuori controllo a Berlino uccide 4 persone tra cui un bambino

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Un auto a forte velocità ha investito un gruppo di persone uccidendo quattro persone, tra i morti anche un bambino e un neonato. Altre persone sono rimaste ferite in maniera grave.

L'auto, una Porsche, ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse. L'incidente è avvenuto in serata. A bordo dell'auto, come c'erano tre persone. La polizia ha avviato le indagini ma secondo le prime anticipazioni si sarebbe trattato di un grave incidente stradale e non come atto di terrorismo.