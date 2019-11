Un viadotto crollato sulla A6 nel tratto Nord del savonese. Non ci sarebbero persone coinvolte

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Crollata la porzione di un viadotto sull’autostrada A6 nel Savonese. I primi interventi sul luogo non avrebbero al momento accertata la presenza di vittime ma le prossime ore serviranno ad accertarlo con esattezza. La Circolazione al momento è stata bloccata nel tratto savonese in direzione Nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Polizia e Vigili del Fuoco stanno verificando la consistenza del crollo è soprattutto se non vi siano state coinvolte persone. - (PRIMAPRESS)