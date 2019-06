Un elicottero si schianta su un edificio a New York. Torna l’incubo dell’11 settembre

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti e media americani parlano di cinque forti. Oggi a New York sono in corso forti piogge.

Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, si è recato sul posto e successivamente terrà una conferenza stampa per chiarire i contorni dell’incidente. - (PRIMAPRESS)