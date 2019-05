Ultimatum di Trump per un accordo prima del via ai dazi sui beni "Made in China"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Dietro il dialogo tra Usa e Cina sulla guerra dei dazi, si cela un vero e proprio braccio di ferro perché il segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin ha consegnato nelle mani del vicepremier cinese Liu He una sorta di ultimatum che spinge Pechino a raggiungere entro tre a quattro settimane un accordo significativo. In caso contrario - ha avvertito l’amministrazione Trump - scatteranno dazi su altri 350 miliardi di dollari di beni 'made in China'. ​ Cina e Usa hanno concordato di "incontrarsi di nuovo in futuro a Pechino e di portare avanti le consultazioni" che "non sono fallite": "discussioni franche e costruttive", ha detto il vicepremier cinese Liu He, che dopo l'undicesimo round negoziale di Washington ha incontrato i media cinesi. "Al contrario, ritengo che le piccole battute d'arresto siano normali e inevitabili durante i negoziati tra due Paesi. Guardando avanti, siamo ancora cautamente ottimisti", ha notato Liu in un video postato dalla Xinhua, definendo "irrinunciabili alcuni principi". Pentagono annuncia batteria Patriot in Medio Oriente Il Pentagono ha ufficializzato che muoverà una batteria di missili Patriot in Medio Oriente per contrastare le potenziali minacce iraniane. Le stesse che nei giorni scorsi avevano indotto gli Usa ad inviare nella regione una flotta da guerra e un gruppo di bombardieri. Il Pentagono non ha fornito altri dettagli, ma una fonte della Difesa ha riferito che la decisione è stata presa sulla base di un rapporto dell'intelligence secondo il quale l'Iran avrebbe caricato missili ed altro equipaggiamento militare su delle piccole barche. - (PRIMAPRESS)