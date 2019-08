Ucciso in un agguato “Diabolik”, il capo ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli.

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un agguato dal sapore di in esecuzione avvenuta con un colpo esploso alla nuca a distanza ravvicinata. Così è stato ucciso nel parco degli Acquedotti, in via Lemonia all'altezza del civico 273, in zona Cinecittà,Fabrizio Piscitelli, capo degli ultras della Lazio.

È stato raggiunto dal colpo d'arma da fuoco alla testa con il proiettile che lo ha centrato trapassandolo all'altezza dell'orecchio sinistro. Secondo quanto si apprende a sparare sarebbe stato un uomo travestito da corridore. Sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano. Piscitelli, nato nel 1966, era noto nell'ambiente del tifo biancoceleste per essere lo storico capo degli Irriducibili della Lazio. In passato è finito in manette per droga. Tre anni fa i finanzieri del comando provinciale di Roma avevano confiscato a Piscitelli beni per due milioni di euro. Un provvedimento che seguiva l'arresto di Diabolik, eseguito dai finanzieri nell'ottobre del 2013 dopo una breve latitanza, perché ritenuto promotore e finanziatore di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sul suo conto corrente una cifra ragguardevole. - (PRIMAPRESS)