Tragedia familiare nel sobborgo residenziale di Dordrecht a Rotterdam. Uccise 3 persone

(PRIMAPRESS) - ROTTERDAM - In una zona residenziale a Dordrecht, vicino Rotterdam nel sud del paese, una sparatoria ha fatto tre vittime in serata come si legge in un Twitter della polizia. Sarebbe stato un poliziotto ad uccidere i tre familiari mentre un quarto membro sarebbe gravemente ferito.

Il sindaco della città Wouter Kolff ha definito l'accaduto: "Una sparatoria molto violenta". "Sono molto toccato e sono vicino con tutti i soggetti coinvolti. Più tardi stasera andrò a Heimerstein", la zona residenziale della città dove è avvenuta la sparatoria dove si terrà una conferenza stampa. - (PRIMAPRESS)