Terremoto: scossa 4.5 in provincia di Firenze, danni agli edifici e scuole chiuse

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Una scossa 4.5 è stata registrata dall'Ingv questa notte in provincia di Firenze con ipocentro a 9 chilometri di profondità. E' avvenuto alle 4,37. L’epicentro del terremoto è stato individuato 25 Km circa a nord di Firenze tra i comuni di Scarperia e San Piero (FI) e Barberino del Mugello (FI). . Scossa anticipata da uno sciame di altre, ma di minore intensità. Si segnalano danni ad alcuni edifici. La Protezione civile è già al lavoro da diverse ore, le scuole per precauzione resteranno chiuse in tutta l'area metropolitana di Firenze. Alle ore 06:30 italiane sono state localizzate 35 repliche successive al terremoto delle 04:37. Di queste sette sono state di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.2. Da ieri sera sono in totale 65 gli eventi sismici registrati nell’area. - (PRIMAPRESS)