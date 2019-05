Terminata la visita di Papa Francesco nel campo profughi alle porte di Sofia in Bulgaria

(PRIMAPRESS) - SOFIA (BULGARIA) - Si è conclusa la visita di Papa Francesco al campo profughi nei sobborghi di Sofia anche se l’intenzione del pontefice sarebbe stata quella di andare sulla linea di confine tra la Turchia e la Bulgaria. Lì dove un filo spinato sbarrava, negli anni passati, l’arrivo dei migranti dal paese della mezza luna.

Parlando ai rifugiati nel centro Vrazhdebna, papa Francesco ha fatto riferimento agli «orrori» nel «lasciare la propria patria e cercare di inserirsi in un'altra patria». «Ma c'è sempre una speranza», ha detto nel suo breve intervento. «Oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è un pò una croce dell'umanità, è una croce che tanta gente soffre», ha affermato il Pontefice. «Apprezzo la vostra buona volontà. Vi auguro il meglio, a voi e ai vostri concittadini che avete lasciato nella vostra patria. Che Dio vi benedica».

Il centro è rimasto temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione, dopo che l'Europa aveva chiesto al governo di provvedere: è stato riaperto due mesi fa. Attualmente ospita almeno 45 bambini. Anche tra gli operatori e volontari Caritas ci sono immigrati: il Papa, ad esempio, ha conversato, con una donna afghana che è in Bulgaria da cinque anni e la cui famiglia si trova negli Stati Uniti. Presente all'incontro anche una donna irachena con sette figli e il marito ammalato. Un altro rifugiato presente è un uomo privo di documenti, con la moglie e una figlia di due anni nata in Bulgaria. Il programma in atto al momento nel Centro coinvolge circa 20-25 famiglie. - (PRIMAPRESS)