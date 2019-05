Sullo Stato dell'Oklahoma si è abbattuto un violento tornado che ha spazzato via un hotel

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Un violento tornado si è abbattuto in Oklahoma facendo crollare un hotel a El Reno. Ancora incerto il bilancio delle vittime perché alcune sono state estratte dalle macerie, ma dovrebbero esserci altri dispersi secondo le prime notizie diffuse dai media americani. El Reno, una cittadina a circa 37 miglia da Oklahoma City è stata colpita dal tornado in tarda serata. Il fenomeno metereologico è stato in qualche modo annunciato da una sequenza di circa 200 perturbazioni simili nello spazio di una settimana negli Stati Uniti centrali. Per Tulsa, seconda città più grande dell’Oklahoma, la polizia ha diramato un’ordinanza di evacuazione per le persone che vivono vicino a una diga che potrebbe essere coinvolta dal tornado.

A Golden City, in Missouri, sono morte tre persone e almeno 20 sono i feriti. Il governatore Mike Parson, ha detto che la situazione rimane complicata: i tornado hanno sradicato alberi e fatto cadere pali della luce, lasciando circa 3.500 persone senza elettricità nella capitale. - (PRIMAPRESS)