Sparatoria di El Paso: il cordoglio di Trump per le 20 vittime ma nessuna parola sulle armi

(PRIMAPRESS) - TEXAS - “Melania e io inviamo i nostri più sentiti pensieri e preghiere alla grande gente del Texas”. Il twitter del presidente Donald Trump sembra stonare nell’atmosfera cupa che fa interrogare ancora una volta l’America sull’uso incontrollato delle armi che la porta a contare i morti dell’ennesima tragedia per una sparatoria. Questa volta il bilancio del “fuoco” nel centro commerciale di El Paso nel Texas è di 20 morti e 26 feriti tra cui anche 4 bambini. L’autore della carneficina, arrestato dalla polizia, è Patrick Crusius, un 21enne di Dallas che è entrato in un supermercato Walmart, nel centro commerciale Cielo Vista di El Paso, imbracciando un Kalashnikov e ha cominciato a sparare. Quali siano state le ragioni di Crusius, probabilmente si scopriranno nell’analisi di un suo manifesto postato nel forum 8Chan. Nel manifesto l'autore parla del suo odio per immigrati e ispanici, accusando loro e agli americani di prima generazione di portare via il lavoro e annacquare la cultura statunitense. E' una risposta - si legge "all'invasione ispanica del Texas: loro sono quelli che istigano e non io. Io sto semplicemente difendendo il mio Paese dalla sostituzione etnica e culturale portata da un'invasione". Poi, l'autore del manifesto si scaglia contro i Democratici e anche contro i Repubblicani. "Le mie opinioni sull'automazione e sull'immigrazione e su tutto il resto -aggiunge- anticipano Trump e la sua campagna elettorale". Il giovane, di cui c'è una foto mentre entra nel locale -maglietta con le maniche corte, pantaloni lunghi color chiaro, occhiali e cuffie per proteggersi dal rumore degli spari, un fucile automatico imbracciato e pronto a far fuoco - è stato catturato dalla polizia senza opporre resistenza. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha detto che si è trattato di "uno dei giorni più sanguinosi" nella storia dello Stato. Ma le parole di Trump si limitano al cordoglio per le vittime mentre dalla sua bocca non esce alcuna promessa per limitare l’uso delle armi. - (PRIMAPRESS)