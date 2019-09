Sparatoria a Washington nel Columbia Eigths: un morto e 5 feriti. È caccia al killer

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Ancora una sparatoria in America e questa volta non molto distante dalla Casa Bianca. È avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, al 1300 di Columbia Eights, zona residenziale nella parte nord-ovest di Washington Dc. ha provocato almeno un morto e cinque feriti due dei quali sono in prognosi riservata secondo il primo bollettino diffuso dall’ospedale. La polizia è alla caccia del killer di cui non si conosce né l’identità ne le motivazioni che lo hanno spinto al folle gesto. - (PRIMAPRESS)