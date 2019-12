Mosca: ucciso l’uomo che ha sparato ad una persona e ferite cinque ne pressi dell’ex KGB

(PRIMAPRESS) - ROMA -L’uomo che ha aperto il fuoco nei pressi del quartier generale della principale agenzia di intelligence russa (FSB) a Mosca, è che ha ucciso una persona uomo e ferite altre cinque, è stato arrestato ed è in queste ore sotto interrogatorio per capire motivazioni del gesto.

Due funzionari dell'FSB hanno riportato ferite gravi, ha affermato il Ministero della Salute. Un ufficiale dell'FSB è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, ha detto la RIA, citando un rappresentante dell'FSB

I filmati dei social media della scena hanno catturato i suoni di spari e urla mentre le persone lasciavano l'area. Il canale televisivo statale russo Rossiya 24 ha dichiarato che l'autore è stato "neutralizzato". Il traffico nell'area è stato bloccato a seguito dell'incidente, secondo il Center for Traffic Management (DPC). Un cordone di polizia è rimasto sul posto dopo che i veicoli e le macchine di tiro e di emergenza sono stati parcheggiati fuori dal quartier generale dell'FSB. L'FSB, che era a capo del presidente russo Vladimir Putin, è l'agenzia successiva al KGB dell'ex Unione Sovietica. Al momento delle riprese, Putin teneva un discorso di benvenuto in un concerto nelle vicinanze in onore della giornata dei lavoratori dei servizi di sicurezza russi. Putin è stato informato sull'incidente, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia di stampa statale Tass. Secondo il comitato investigativo russo è stata avviata un'indagine penale sull'incidente, ha riferito al portavoce Svetlana Petrenko.

Le leggi sulle armi da fuoco in Russia sono severe e le sparatorie di massa sono un evento raro. Mentre i cittadini possono acquisire armi da fuoco per la caccia o lo sport, per ottenere una licenza sono tenuti a sottoporsi a un controllo approfondito.