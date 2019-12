Si della Commissione Giustizia Usa all'impeachment di Trump. Ora il voto alla Camera

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Commissione di Giustizia della Camera ha detto si agli approfondimenti per l’impeachment del presidente Usa Donald Trump. Dopo una lunga maratona durata oltre 8 ore ed uno stop prima di riprendere nel pomeriggio la seduta, i membri della commissione hanno dato il via libera alle procedure per la messa in stato d'accusa del capo della Casa Bianca per abuso di potere e ostruzione al Congresso per aver esercitato pressioni sull'Ucraina affinché indagasse sul democratico Joe Biden. Ora dopo la pronuncia della commissione tocca alla Camera votare e la data sarebbe fissata per la settimana prossima. Se anche la Camera dovesse approvare lo stato di messa d’accusa, Trump diventerebbe il terzo presidente della storia degli Stati Uniti ad essere incriminato ma di fatto né Nixon e né Clinton che erano stati indagati furono rimossi per quell’accusa. - (PRIMAPRESS)