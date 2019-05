Si aggravano le condizioni della bimba ferita ieri nell'agguato camorristico nel centro di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si aggravano le condizioni della bambina ferita ieri da un colpo vagante esploso nel regolamento di conti della camorra nel centro di Napoli. La bimba era stata operata nella notte all’ Ospedale Santobono come si legge nel bollettino diffuso questa mattina dai sanitari: “appaiono estremamente gravi”. I medici, con il direttore del dipartimento di Emergenza, Carmine Pecoraro, hanno estratto il proiettile che non ha raggiunto il cuore ma ha segnato profondamente l’aorta. Attualmente la bambina, ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva, è in coma farmacologico indotto”.

L’asportazione del proiettile servirà agli inquirenti per stabilire anche il modello della pistola utilizzato nel raid camorristico. - (PRIMAPRESS)