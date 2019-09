Sentenza Clan Spada: accolte le richieste d’ergastolo dei pm dopo 10 ore di camera di Consiglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo 10 ore di camera di Consiglio è stata emessa la sentenza del tribunale di Roma con l’udienza nell’aula bunker di Rebibbia che ha accolto la richiesta dei pm della Dda, Calò e Palazzi, che avevano chiesto tre ergastoli e 224 anni di reclusione totali per i 24 imputati del clan Spada di Ostia accusati di omicidio, estorsione, usura in un sodalizio di stampo mafioso. In aula era presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. - (PRIMAPRESS)