Scontro nel CSM per la successione alla Procura di Roma. Indagato il consigliere Palamara

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dietro la nomina del Procuratore di Roma si è aperto un conflitto nel Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che minaccia ombre lunghe sulle scelte che verranno operate al Palazzo dei Marescialli.

Il fatto di cronaca è che si è aperta un’inchiesta che vede indagato a Perugia, per corruzione, il pm Luca Palamara, esponente di Unicost e consigliere uscente del Csm. La sua nomina a procuratore aggiunto di Roma, che dovrà essere discussa dopo la scelta del capo dei pm, fa parte di un accordo stretto fuori da Palazzo dei Marescialli tra Unicost, la corrente moderata della quale Palamara fa parte, e Magistratura indipendente, la corrente di destra. Ma proprio la posizione di Palamara a Perugia potrebbe far saltare il piano, mentre i contrasti sulla gestione delle inchieste in procura, da mesi, avvelenano il clima. Tanto che a Palazzo dei Marescialli è già arrivato un esposto firmato dal sostituto Stefano Fava, su Pignatone e un aggiunto.

Il fascicolo che vede indagato Palamara è stato aperto a Perugia più di un anno fa. Gli atti sono partiti dalla Capitale. Sono stati i pm romani, che nel 2017 indagavano su un giro di corruzione nei Tar, a ordinare la perquisizione di Fabrizio Centofanti. Dagli atti risulta che, anche dopo quella data, Palamara, allora consigliere del Csm, quindi fuori ruolo, abbia continuato ad avere rapporti stretti con l'indagato. Il sospetto è che l'imprenditore puntasse a ottenere notizie. - (PRIMAPRESS)