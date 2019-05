Scontri a Caracas con le sembianze di un colpo di stato sferrato da Juan Guaidò

(PRIMAPRESS) - CARACAS - Sono ancora in corso delle schermaglie nella capitale venezuelana dopo che questa mattina il leader dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidó, in un discorso filmato e postato su Twitter , aveva dichiarato che stava per iniziare “ la fine dell’usurpatore”. Non ci sono ancora agenzie ufficiali su quello che dava l’impressione di essere un colpo di stato.

Nelle immagini diffuse attraverso i social Guaidò si è visto circondato da un drappello di militari e auto blindate ma non è ancora chiaro se i militari siano effettivamente passati a sostenere il presidente dell’Assemblea Nazionale riconosciuto da 50 paesi.

Nicolas Maduro, aveva fatto già arrivare nelle prime ore della mattinata una smentita “ stiamo affrontando e neutralizzando un ridotto gruppo di militari traditori che hanno occupato il Distributore Altamira”, il principale accesso alla città confermando anche un Twitter del ministro dell’Informazione, Jorge Rodriguez. Il ministro della Difesa e comandante in capo della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) ha assicurato che la situazione nel Paese è sotto controllo e che gli autori della rivolta sono «vigliacchi» che si sono alzati contro la Costituzione. Il presidente della Bolivia Morales ha rivolto un appello ai governi d'America latina perché condannino il colpo di Stato in Venezuela e impediscano che «la violenza faccia vittime innocenti”. - (PRIMAPRESS)