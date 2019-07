Sbarcati a Lampedusa i 48 migranti dell’Alex ora sequestrato dalla GdF

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Il secondo atto di un film già visto si è in parte concluso nelle primissime ore del mattino nell’isola siciliana di Lampedusa quando sono sbarcati i migranti di nave Alex di Mediterranea al molo Favarolo. Al veliero che era ormeggiato da ieri pomeriggio nel porto è arrivata la notifica del sequestro probatorio da parte della Guardia di Finanza consegnata al capitano Tommaso Stella, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti, 46 secondo quanto confermato da fonti di Mediterranea, sono stati condotti all'hotspot dove si trovano già in tanti dopo i ripetuti sbarchi 'fantasma'. La barca a vela della ong Mediterranea era arrivata in porto ieri pomeriggio scortata da un gommone della Guardia costiera e una motovedetta della Guardia di Finanza. L’Alex aveva dichiarato "lo stato di necessità " a bordo e quindi deciso di forzare il blocco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Due donne ed un minore sono scesi subito per essere trasportati al centro medico di Lampedusa. Il braccio di ferro.

Salvini: “Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti. Io denunciato per sequestro di persona? Siamo al ridicolo". E lo sfogo di Salvini si rivolge anche verso gli alleati di governo accusandoli di essere stato lasciato solo in questa battaglia che rischia di diventare ossessiva e paralizzante per il paese che attende invece una politica di espansione e di crescita economica. Ma al momento l’unico cruccio di Salvini sembra questo e parla di apportare una modifica al decreto sicurezza bis. La Lega presenterà emendamenti per aumentare le multe fino al milione di euro e rendere più semplici i sequestri dei mezzi. - (PRIMAPRESS)