Salta il Ddl Sicurezza Bis in Consiglio dei Ministri in discussione questa sera

(PRIMAPRESS) - ROMA - La seconda parte del Consiglio dei Ministri che si sarebbe dovuto tenere alle 20,30 di questa sera è sospeso. Così si legge nel sito della Presidenza del Consiglio ma d’altro canto era apparsa già una forzatura visto che il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini erano impegnati altrove come lo stesso Giancarlo Giorgetti in trasferta a Mantova per la campagna elettorale. E’ andata in onda solo la prima parte del CdM (alle ore 17 circa) ma pure a ranghi ridotti perché c’era solo Luigi di Maio ed è durato circa venti minuti.

La riunione di questa sera avrebbe dovuto discutere del decreto Sicurezza Bis ma le evidenti fratture nella maggioranza non promettevano nulla di buono e intanto va in scena come ha voluto sottolineare la deputata di Forza Italia, Maria Stella Gelmini: “Va i onda uno spettacolo pietoso di questo governo con titoli di coda drammatici”. - (PRIMAPRESS)