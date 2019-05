Recuperati dai pescatori 16 migranti dal naufragio al largo di Sfax in Tunisia

(PRIMAPRESS) - SFAX (TUNISIA) - Ad operazioni ancora in corso per il recupero dei migranti naufragati al largo di Sfax in Tunisia, dei pescherecci avrebbero tratto in salvo 16 persone ma il bilancio degli annegati ammonterebbe, finora, a 70 migranti. Della barca partita, probabilmente dalla Libia, non c’è ancora un numero delle persone che erano a bordo. Nel frattempo è arrivata notizia di un altro barcone in avaria al largo delle coste libiche come riferisce Twitter Alarm Phone: "Più di 100 vite a rischio, incluse 24 donne e 8 bambini. Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina da una barca partita dalla Libia. Comunicazione difficile per segnale debole. Abbiamo chiamato la Guardia costiera libica che non risponde". - (PRIMAPRESS)