Protezione Civile: 9.172 casi positivi e ora si guarda al blocco totale di tutte le manifestazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il resoconto sanitario nel tradizionale appuntamento delle 18 con la Protezione Civile, appare sempre di più come un bollettino di guerra dove i numeri dei casi potevi crescono velocemente anche al di fuori delle aree a non limitate che stanno mostrando un impercettibile segnale di rallentamento. In totale ad oggi 9 marzo, sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. I casi totali salgono così a 9.172 nel nostro Paese, 1.797 più di ieri. Di questi, appunto, 7.985 sono quelli attualmente positivi, 724 il totale dei guariti (+102 su ieri) e 463 le vittime (+97). I ricoverati con sintomi sono 4.316, quelli in terapia intensiva sono 733 e 2.936 sono in isolamento domiciliare. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 4.490 in Lombardia (con 646 guariti e 333 deceduti), 1.286 in Emilia-Romagna (con 30 guariti e 70 deceduti), 694 in Veneto (30 guariti 20 deceduti), 337 in Piemonte (13 deceduti), 313 nelle Marche (10 deceduti), 206 in Toscana (un guarito e un deceduto), 94 nel Lazio (3 guariti e 5 deceduti), 119 in Campania (1 guarito), 97 in Liguria (5 guariti e 7 deceduti), 89 in Friuli Venezia Giulia (3 guariti e 1 deceduto), 52 in Sicilia (con 2 guariti), 46 in Puglia, 33 nella Provincia autonoma di Trento, 30 in Abruzzo, 28 in Umbria (con un guarito e 3 vittime), 14 in Molise, 19 in Sardegna, 15 in Valle d'Aosta, 9 in Calabria (con 2 guariti), 9 nella Provincia autonoma di Bolzano e 5 in Basilicata. Sono 724 le persone guarite. I deceduti sono 463, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Borrelli ha precisato che sono deceduti in prevalenza pazienti fragili e con pluripatologie: "Per i decessi l'1% è nella fascia di età 50-59, il 10% 60-69 anni, 21% tra 70-79, 44% 80-89 anni, 14% ultra 90enni”.

Più preoccupante, invece e, quello che accadrà nel Centro-Sud se gli stili di vita non si adegueranno velocemente. In molti centri, compresa la capitale, resistono ancora assembramenti sopratutto nelle fasce più giovani alimentate anche dalla chiusura delle scuole. Secondo i virologi dell’Unità di crisi sanitaria, è solo questione di tempo ma si scoprirà che anche il resto d’Italia non potrà essere indenne dalla diffusione del virus in forme più consistenti. - (PRIMAPRESS)