Prime schermaglie per le nomine dei vertici del parlamento UE fissate per il 20 giugno

STRASBURGO - Data già fissata per il confronto ufficiale del 20 giugno prossimo per definire un quadro dei vertici del nuovo parlamento europeo. Ieri c'è stato il primo confronto informale tra i leader dei paesi della UE all'indomani del voto. Come era prevedibile già sono risultate evidenti le prese di posizioni e le ombre di schieramenti in campo. Nonostante il non brillante risultato delle urne del partito di Angela Merkel, è ancora lei a tirare le fila del discorso in Europa: "Dobbiamo essere capaci di agire, mostrare la volontà di giungere a un compromesso, l'aspettativa è di avere una proposta" - ha detto ieri la Merkel nel confrontarsi circa la nomina delle maggiori cariche Ue al prossimo vertice. Lo ha detto il cancelliere Angela Merkel al termine dell'incontro informale dei leader Ue. Merkel ha ribadito il suo appoggio al candidato di punta dei Popolari, Manfred Weber, ma si è mostrata aperta al dialogo dopo il veto già annunciato di Emmanuel Macron.

Intanto per l'Italia si annuncia l'arrivo di una procedura d'infrazione che potrebbe mettere all'angolo il nostro paese che appare al momento alquanto isolato negli schieramenti che si stanno formando.