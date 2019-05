Per la rissa di Cadice è stato confermato l'arresto di un 29enne napoletano

(PRIMAPRESS) - CADIGE (SPAGNA) - E’ un 29enne di Napoli, il giovane che resterà in carcere dopo la rissa di venerdì scorso fuori una discoteca di Punta San Felice a Cadige dove è rimasto gravemente ferito un ragazzo spagnolo e che resta in prognosi riservata. Il giovane italiano che nel video sembrerebbe quello che ha sferrato il calcio e che ha mandato in coma lo spagnolo, è stato trasferito nel carcere di Puerto II. Si tratta di Emilio di Puorto mentre sono stati rilasciati gli altri tre: Dario Bordoni(24), Luca Maicon (22) e Nicola Iannetta (21). - (PRIMAPRESS)