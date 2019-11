Papa Francesco è a Bangkok per la prima tappa del suo 32° viaggio apostolico

(PRIMAPRESS) - BANKOK (THAILANDIA) - Il suo volo partito ieri è arrivato questa mattina con 12 minuti di anticipo rispetto al previsto così Papa Francesco è arrivato a Bangkok, capitale della Thailandia, per la sua prima tappa del suo 32° viaggio apostolico che proseguirà anche in Giappone fino al 26 novembre prossimo. Il pontefice è stato accolto in aeroporto da un membro del Consiglio della corona, sei autorità del Paese, dal nunzio apostolico, dai vescovi del Paese, da 11 bambini in abito tradizionale e dalla guardia d'onore.Poi il trasferimento in nunziatura apostolica. Gli incontri veri e propri e i primi discorsi cominceranno domani. Nella Thailandia buddista, i cattolici sono il 2%.

La mission del Papa è di sostenere il dialogo e l'incontro interreligioso e promuovere la pace e la tutela della vita e dell’ambiente. In entrambe le due destinazioni si legge anche una continuità ideologica con il discorso che fu avviato da Giovanni Paolo II. - (PRIMAPRESS)