A fuoco un treno in Pakistan. Oltre 46 le vittime e 42 feriti secondo le prime ricostruzioni

(PRIMAPRESS) - KARACHI (PAKISTAN) - Sono almeno 46 persone le vittime e altre 42 rimaste ferite, in un violento incendio scoppiato su un treno passeggeri pakistano. È successo oggi vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia orientale del Punjab. Il rogo sarebbe stato causato dall'esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo, sul convoglio che andava da Karachi a Rawalpindi. Dodici dei feriti sono in gravi condizioni, afferma la polizia del distretto di Rahim Yar Khan. Il primo ministro Imran Khan ha espresso il suo "profondo dolore per la perdita di vite preziose" e ha invitato le autorità a fornire "la migliore assistenza possibile" ai feriti. - (PRIMAPRESS)