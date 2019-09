Dorian ora imperversa sul Canada e lascia senza corrente elettrica oltre 500 mila persone

(PRIMAPRESS) - NUOVA SCOZIA (CANADA) - Anche se il ciclone Dorian ha perso forza ed è ormai declassato a fenomeno post-tropicale, non smette di mettere in ginocchio intere aree. Nelle ultime ore è giunto nella Nuova Scozia, in Canada, e circa 500.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica. Con venti massimi di 145 km orari si avvicina ora alle isole Magdalen. Devastante il suo passaggio sulle Bahamas, dove ha causato la morte di almeno 43 persone e il bilancio potrebbe peggiorare ulteriormente. - (PRIMAPRESS)