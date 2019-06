Operazione nelle "lavanderie di danaro" del napoletano. Eseguiti oltre 100 arresti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E’ forse una delle operazioni più vasta degli ultimi mesi quella che ha portato all’emissione di oltre 100 provvedimenti cautelari da parte dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli eseguiti nei confronti di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli hanno arrestato 126 affiliati ai clan contini, Mallardo e Licciardi, facenti parte della c.d. “alleanza di Secondigliano”. La maxi-operazione ha interessato non solo la provincia di Napoli e altre località del territorio nazionale ma anche diversi stati esteri, dove i carabinieri –tramite Interpol– si sono avvalsi della collaborazione delle locali forze di polizia.Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli, sono state condotte anche con l’apporto investigativo della polizia di Stato e della Dda hanno portato alla contestazione agli indagati di numerosi reati che vanno dall’associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti, all’estorsione, all’usura, al riciclaggio ed altri gravi reati. Contestualmente, inoltre, la guardia di finanza ha sottoposto a sequestro l’ingente patrimonio illecitamente accumulato dai clan per un valore di circa 130 milioni di euro.Di fatto sono stati ricostruiti gli assetti gerarchici interni all’alleanza di Secondigliano e sono stati documentati i numerosi reati commessi dagli affiliati, indicatori della pervicace capacità di intimidazione esercitata sul territorio e, in alcuni casi, anche di ingerenza all’interno di strutture pubbliche. - (PRIMAPRESS)