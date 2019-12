Oggi nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per ridurre le distanze su Plastic tax

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi la maggioranza di governo torna a riunirsi a Palazzo Chigi dopo il nulla di fatto di ieri sera che non ha visto raggiunto l’accordo sugli emendamenti alla manovra. La Plastic tax divide ancora soprattutto per l’impatto che la tassa si ripresenterà come un maggior costo che graverà sui cittadini. Sulle auto aziendali sarebbe ormai previsto un gettito zero. La tassa di scopo resta ma potrebbe essere rinviata la sua entrata in vigore per permettere alle aziende di adattarsi al nuovo corso. E' questo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, l'orientamento del governo sulla plastic tax, dopo il vertice di questa sera. Nella notte al Mef e alla Ragioneria di Stato si lavorerà per cercare nuove risorse, anche per permettere limature sulla sugar tax. Non si esclude, inoltre, una ulteriore riduzione dell'imposta sulla plastica. Conte chiede altro sforzo per ridurre tasse "Tutti d'accordo che va fatto un ulteriore sforzo per ridurre la tassazione". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice. Il premier Giuseppe Conte, riferiscono, "ha chiesto alle strutture del Mef e alla Ragioneria di fare un ulteriore sforzo affinché quella che è già adesso una manovra che non aumenta la tassazione, non possa essere distorta per un paio di limitate misure collegate a tasse di scopo. Anche gli esponenti delle varie forze di maggioranza hanno concordato" sul risultato. "Anche gli esponenti delle varie forze di maggioranza hanno concordato sulla opportunità di raggiungere questo risultato", sottolineano ancora da Palazzo Chigi. "Sono ore febbrili. Adesso le strutture stanno lavorando intensamente per raccogliere questa indicazione politica sintetizzata dal presidente Conte al termine della riunione". - (PRIMAPRESS)