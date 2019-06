Si aggrava la situazione di Andrea Camilleri che resta in prognosi riservata al Santo Spirito

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo bollettino medico diffuso alle 17 da parte del Centro di Rianimazione dell’Ospedale Santo Spirito di Roma dove è stato ricoverato questa mattina lo scrittore Andrea Camilleri per un arresto cardio-respiratorio, ha evidenziato la necessità di di una assistenza ventilatori meccanica e una terapia farmacologica intensiva che ha spinto i medici a parlare di prognosi al momento riservata. Come si legge dal comunicato, sono in corso ulteriori accertamenti per seguire l’iter terapeutico d’emergenza. Il prossimo bollettino verrà diramato domani mattina alle 12.

I familiari dello scrittore sono tutti presenti ma hanno chiesto il massimo riserbo e nonostante la presenza di giornalisti nell’ospedale romano non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. - (PRIMAPRESS)