Nugolo di missili sulla Striscia di Gaza: ucciso capo della Jhad palestinese, Bahu Aba al-Ata

(PRIMAPRESS) - GAZA - Un attacco mirato quello dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza che ha ucciso un comandante della Jihad islamica palestinese, Baha Abu al-Ata. Intanto la situazione ha richiesto di aprire i rifugi ad Ashkelon dove le mentre sono state chiuse le scuole. Stato di emergenza ad Ashdod. La polizia israeliana ha confermato che un'auto è stata danneggiata da un razzo caduto ad Ashdod, dove comunque non si registrano vittime. Diversi razzi hanno colpito anche la città di Sderot e la regione di Eshkol. Israele: 50 razzi da Gaza finora, 20 intercettati Dalla prima mattinata 50 razzi sono stati lanciati verso Israele dai palestinesi di Gaza. Lo riferisce il portavoce militare. Di questi, 20 sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Altri sono caduti in aree aperte. Secondo il portavoce del ministero degli esteri, un milione di israeliani si trovano nei rifugi o nelle stanze protette dei loro appartamenti. L'omicidio mirato Israele ha ucciso il capo del braccio armato della Jihad islamica in un omicidio mirato nella sua casa a Gaza City, attacco in cui è morta anche la moglie. "La sua abitazione è stata attaccata in una operazione congiunta delle nostre forze armate e dei servizi segreti", afferma un comunicato militare. Secondo la radio militare, Abu al-Ata è rimasto ucciso. L'emittente ha aggiunto che la stessa Jihad islamica ha confermato la sua morte. La casa colpita In un tweet, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno anche mostrato una foto con l'immagine della casa colpita a Shejaiya, alla periferia sudorientale di Gaza: "Questo è l'edificio che abbiamo colpito in modo chirurgico nella notte per sventare una minaccia imminente del comandante della Jihad Baha Abu Al Ata". In un comunicato l'Esercito ha poi precisato che l'attacco è stato approvato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. "La Jihad islamica a Gaza sta sparando razzi in modo indiscriminato contro i civili in Israele, li difenderemo", hanno detto le Idf. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, nel raid israeliano sarebbero rimasti feriti anche due palestinesi che si trovavano nell'area. - (PRIMAPRESS)