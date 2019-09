Norcia, Arquata e Accumuli tremano ancora con una scossa di terremoto 4.1

(PRIMAPRESS) - NORCIA - La terra trema ancora nella già martoriata area tra l’Umbria e le Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita alle 2.02 tra Norcia, Arquata del Tronto e Accumoli, nella stessa area colpita dal terremoto del 2016. Quella di 4.1, a una profondità di 8 chilometri, è stata la più forte di una serie di scosse che i sismografi dell'Ingv hanno cominciato a registrare dalla serata di ieri. Nessun danno, ma molta paura: la gente in preda al panico si è riversata in strada. Molte le repliche Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti da due repliche di magnitudo 3.2 e 2 nella stessa zona e preceduto ieri sera da altre quattro scosse di magnitudo comprese tra 2.8 e 2 con epicentro invece vicino Trevi (Perugia). Le scosse di magnitudo 4.1 e 3.2, in particolare, sono state avvertite distintamente anche nel Reatino, dove al momento non si segnalano comunque danni. - (PRIMAPRESS)