Nell'Angelus di Tutti i Santi, Papa Francesco invita a guardare quelli della porta accanto

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - “Tanti sono i Santi della porta accanto”, lo ha detto Papa Francesco all’angelus di quest’oggi in una giornata che ha avuto una schiarita nonostante le previsioni di pioggia del meteo.

L'Angelus, dedicato alla solennità di Tutti i Santi, che oggi la Chiesa celebra, e di cui Papa Francesco ha parlato mettendone in rilievo la forza e la bellezza. "I Santi e le Sante di ogni tempo - ha spiegato il Pontefice - non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani, irraggiungibili. Al contrario, sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra. Hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino”. - (PRIMAPRESS)