Napoli: ferimento di Noemi, ecco chi sono i due arrestati

Armando Del Re, l'uomo ritenuto responsabile dell'agguato del 3 mggio a Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono due le persone arrestata stamani dai carabinieri per l'agguato di venerdì scorso in Piazza Nazionale a Napoli. A sparare per gli inquirenti sarebbe stato Armando Del Re, con lui è stato bloccato un altro uomo, il fratello, che avrebbe fatto da complice e che è stato portato nella caserma dei Carabinieri 'Pastrengo' di Napoli. Armando Del Re, ritenuto colui che ha sparato è stato preso in provincia di Siena. Il fratello Antonio, invece è stato fermato nell'hinterland napoletano, nei pressi di Nola: ha dato supporto logistico ad Armando. A entrambi viene contestata la premeditazione. «Li abbiamo presi, sono due». Così il procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, che in questa settimana coordinato le indagini ha espresso soddisfazione per l’esito delle investigazioni. In manette il killer che ha sparato a Salvatore Nurcaro, obiettivo del raid, ferendo però anche Noemi e la nonna, e un secondo uomo. - (PRIMAPRESS)