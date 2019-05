Napoli: arrestato l'uomo che ha ferito la piccola Noemi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Arrestato l'uomo che ha gravemente ferito Noemi in Piazza Nazionale a Napoli il 3 maggio scorso. Le forze dell'ordine hanno preso anche messo in manette anche la persona che lo avrebbe coperto in questi giorni di latitanza. Epilogo di un egregio lavoro della procura e di carabinieri e la Polizia che avevano identificato la persona autore dell' agguato in piazza nazionale, grazie ai filmati della sorveglianza. Alle prime luci del giorno di oggi si è riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. «Li abbiamo presi, sono due». Così il procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, che in questa settimana coordinato le indagini ha espresso soddisfazione per l’esito delle investigazioni. In manette il killer che ha sparato a Salvatore Nurcaro, obiettivo del raid, ferendo però anche Noemi e la nonna, e un secondo uomo. - (PRIMAPRESS)