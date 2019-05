Monza: operazione congiunta di Carabinieri e GdF per associazione a delinquere. Custodia cautelare per 12 persone tra cui anche imprenditori e politici

(PRIMAPRESS) - MONZA - I carabinieri di Monza e la GdF di Varese hanno eseguito in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta su due gruppi criminali In tutto sono 95 le persone indagate. Si tratta di esponenti politici,amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso,corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all'aggiudicazione di appalti pubblici.Nell'ambito dell'inchiesta sono stati arrestati il consigliere regionale Fabio Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regione Lombardia e il consigliere comunale milanese e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Pietro Tatarella, candidato alle elezioni Europee. Tra gli episodi di corruzione contestati risulta anche un tentativo di "istigazione alla corruzione" nei confronti del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che non risulta indagato nell'inchiesta della Dda di Milano. “Potrebbe interessarti: http://www.milanotoday.it/cronaca/politici-arrestati-nomi.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/MilanoToday - (PRIMAPRESS)