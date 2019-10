Mike Pompeo oggi in Vaticano per il simposio Santa Sede-Usa sulla "dignità umana"

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Da Roma al Vaticano, il tour del Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo continua. Dopo l’incontro di ieri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte per avere delucidazioni sulle posizioni dell’Italia rispetto all’adesione del nostro paese al progetto cinese della Nuova Via della Seta e dell’apertura alla tecnologia 5G di Huawei mentre Conte di rimando chiedeva di sapere di più sulla questione dazi che investirebbe molti prodotti italiani, Pompeo oggi è in Vaticano.

Il capo della diplomazia statunitense è arrivato intorno alle 8,40 al Palazzo apostolico per aprire il simposio congiunto, organizzato da Usa e Santa Sede, dal titolo "Sentieri verso il raggiungimento della dignità umana", insieme all'arcivescovo Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. A chiudere il convegno, dedicato alla libertà religiosa sarà, alle 15,15 il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Come riferito dal dipartimento di Stato, Pompeo sarà ricevuto in udienza privata da papa Francesco e incontrerà Parolin e Gallagher. - (PRIMAPRESS)