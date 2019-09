Sebastiani, l’omicida di Elisa Pomarelli arrestato ha portato al ritrovamento del corpo della donna

(PRIMAPRESS) - PIACENZA- Massimo Sebastiani è stato trovato e catturato dai carabinieri. L’uomo scomparso il 25 agosto scorso insieme all’amica Elisa Pomarelli in provincia di Piacenza è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della 28enne ed è stato portato in caserma per essere ascoltato. Lo hanno trovato in un solaio di una abitazione in provincia di Piacenza. Al momento gli investigatori stanno interrogando Sebastiani per conoscere dove è stata nascosto il corpo di Elisa. non ci sono ancora notizie di Elisa. I due erano stati visti insieme per l'ultima volta il 25 agosto in una trattoria. Nei giorni scorsi gli investigatori avevano condotto perquisizioni e controlli in casa e nell'auto di Sebastiani, e da diversi giorni a condurre le ricerche erano stati chiamati i Cacciatori di Sardegna, corpo dei carabinieri specializzato nella ricerca di persone in contesti impervi. Nelle ultime ore le ispezioni erano state mirate a cascine e casolari nei boschi tra Sariano e Gropparello. - (PRIMAPRESS)