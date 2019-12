Manovra: arriva il voto di fiducia del Governo. Sparisce il bonus docenti che va all'integrativo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo ha posto la fiducia al maxi-emendamento per la Manovra. La Commissione Bilancio del Senato, dopo i rilievi su alcune norme considerate illegittime dalla presidenza del Senato, ha rivisto l’intero testo per poi rimandarlo revisionato all’Aula del Senato e solo intorno alle 16,30 si è potuto procedere al voto del maxi-emendamento.

Il nuovo decreto, dunque, taglia via il bonus merito docenti, introdotto dalla riforma della Buona scuola. Gli stessi fondi, per un importo di 200 milioni l'anno saranno "utilizzati dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico,senza ulteriore vincolo di destinazione". Lo prevede un emendamento M5S a firma Moronese, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato nei giorni scorsi. La norma è una di quelle rimaste nel 'maxiemendamento'. Il riferimento al "personale scolastico", spiega un dossier del Senato sulle modifiche apportate in commissione alla manovra, "parrebbe includere tutte le categorie del personale delle scuole", quindi i docenti ma anche i dirigenti scolastici e il personale Ata. La norma, si legge nella relazione tecnica, prevede quindi che il fondo "possa essere contrattato a livello di singola istituzione scolastica, senza vincolo esclusivo" nella destinazione. Il fondo, destinato alla contrattazione accessoria, "è ripartito tra le istituzioni scolastiche sulla base di criteri individuati con contrattazione collettiva nazionale di lavoro". Anche se è già stato sottoscritto il contratto che ne disciplina il riparto per l'anno scolastico 2019-2020 "è quindi possibile mutare la destinazione delle somme, consentendo che ciascuna scuola decida liberamente, col contratto di sede, a quale fine destinarle". Da quota 100 altri 300 milioni di risparmi nel 2020 Aumentano ancora i risparmi da quota 100, dovuti a un numero di domande di pensionamento anticipato minori rispetto a quelle stimate. Per il 2020 il maxiemendamento alla manovra prevede altri 300 milioni di risparmi, che si sommano agli 1,7 miliardi già messi in conto dal Def. Per il 2021 gli ulteriori risparmi salgono a 900 milioni (ne erano già stati stimati altri 400), mentre per il 2022 la previsione è di 500 milioni. In totale si tratta di 3,8 miliardi di minori spese per quota 100 in tre anni. - (PRIMAPRESS)