Lutto nel mondo del calcio e dell’impresa: scomparso Giorgio Squinzi, il patron della Mapei

(PRIMAPRESS) - MILANO - Lutto nel mondo del calcio e dell’industria Made in Italy. È scomparso a 76 anni Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016 e patron del Sassuolo dal 2002. Il suo nome è legato soprattutto alla Mapei, l'azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937 di cui era amministratore unico.

Grande appassionato di ciclismo aveva dedicato le sue attenzioni alla squadra professionistica Mapei-Quick Step per poi sponsorizzare e gestire il Sassuolo, che all'epoca militava in Serie C2 con cui compie una straordinaria scalata: nel 2006 arriva la promozione in C1, neil 2008 quella in Serie B e nel 2013 la squadra ottiene la storica promozione in Serie A. - (PRIMAPRESS)