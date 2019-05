(PRIMAPRESS) - MYANMAR (BIRMANIA) - Sono stati liberati i due giornalisti dell'agenzia Reuters condannati in Myanmar a sette anni di reclusione per aver diffuso documenti di Stato sui crimini delle forze armate contro i Rohingya. Entrambi birmani, sono stati liberati nell'ambito di una grazia concessa dal governo a 6 mila detenuti. Erano stati arrestati 2 anni fa per la loro copertura dell'offensiva delle forze armate contro la minoranza musulmana nello stato di Rakhine, da dove 700 mila persono sono fuggite verso il Bangladesh. - (PRIMAPRESS)