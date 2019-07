L'esplosione dello Stromboli fa una vittima: un turista sepolto dalla lava di Punta dei Corvi

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Si è trattato di una delle esplosioni più violente che si siano verificate negli ultimi anni. Una serie di esplosioni in sequenza dalla bocca del vulcano Stromboli ha fatto anche una vittima: un turista che era poco più giù della sommità. Un’altro è rimasto gravemente ferito. Una colonna altissima di fumo denso che ha impedito anche ai soccorsi di muoversi immediatamente, ha accompagnato la lava che scendeva lungo le pendici. A distanza di qualche ora dalla prima esplosione è stato possibile far iniziare le operazioni di soccorso con la squadra dei Vigili del fuoco di Lipari che ha raggiunto attraverso una mulattiera a Punta dei Corvi il corpo dell'escursionista deceduto. Un elicottero dei pompieri decollato da Salerno è stato impegnato nel salvataggio di due escursionisti che sarebbero caduti e non possono muoversi, con difficoltà operative per il gran fumo. Sull'isola è stato inviato un secondo elicottero dal reparto volo di Catania e anche la motobarca dal nucleo di Messina. - (PRIMAPRESS)