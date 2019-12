La Turchia assolda 300 miliziani siriani inviati in Libia per contrastare le truppe di Haftar

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI (LIBIA)- Circa 300 miliziani siriani, cooptati dalla Turchia, sono stati inviati a Tripoli per combattere a fianco delle forze di Sarraj contro le truppe di Haftar. Lo rivelano diversi media internazionali citando l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Altri 900-1000 miliziani sarebbero invece stati trasferiti in campi di addestramento turchi in attesa di partire per la stessa destinazione. A giorni il parlamento di Ankara potrebbe decidere un impegno diretto in Libia di forze militari turche. - (PRIMAPRESS)